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Şeyma Subaşı'nın partisine polis baskını

17 Ağustos 2020 11:59

Şeyma Subaşı'nın arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı gürültü yaptıkları gerekçesiyle polis bastı.

Şeyma Subaşı, önceki akşam Alaçatı'da kalabalık bir arkadaş grubuyla buluştu. Snob Magazin'in özel haberine göre çevrede oturan vatandaşlar, Subaşı ve arkadaşlarının gürültüsünden rahatsız olup polisi aradı. Polisin kısa sürede olay yerine intikal etmesinin ardından parti son buldu.

Polis baskını sonrası uyumayan Şeyma Subaşı, günün ilk saatlerinde Instagram üzerinden bir arkadaşıyla bahçede dans ettiği anları paylaştı.

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