Şeyma Subaşı kirası 80 bin lira olan kafesini kapattı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın, İstanbul Bebek’teki kafesini kapattığı belirtildi.

Şeyma Subaşı, geçen sene eylül ayında açtığı “Haelthyish” adlı kafesini kapatma sinyallerini geçen aylarda vermişti. Hürriyet’ten Deniz Boy’un haberine göre, Şeyma Subaşı, kafeyi kapatırken malzemelerini de elden çıkardı.

Subaşı, aylık kirası 80 bin TL olan mekanında masrafları karşılayamadığını belirtmişti. YouTube kanalından açıklamada bulunan Subaşı, "Healthyish'in enerjisini düşürdüm. Çünkü oranın sahibi benim. Herkes bunu biliyor. 'Ben geldiğimde geliyor' gibi bir sistem varsa bu işlemez. Öyle değil... Ben orada olduğum zaman, bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı. Ben oradan çıktığım zaman, başka bir yere çıktığım zaman o Healthyish tamamen personelinden yemeğine kadar enerjisel olarak düştü. Yemeklerimiz hala çok güzel. O düşünce belki müşteri memnun kalmadı, geldi gitti” demişti.masraf