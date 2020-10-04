Şeyma Subaşı, kalabalık parti eleştirilerine yanıt verdi: Aptal değiliz, kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken düzenledikleri ev partileriyle gündem olan Şeyma Subaşı, test sonucunun negatif çıktığını söyledi ve eleştirilere yanıt verdi. Subaşı, "Aptal değiliz, kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz" dedi.

Bebek'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Subaşı, salgın sürerken katıldığı kalabalık partilerle ilgili olarak "Biz Korona partisi falan yapmıyoruz. Kendi arkadaşımızın doğum günün kutladık. Doğum gününü de kendi aramızda bırakın da kendi arkadaşlarımızla kutlayalım değil mi?" şeklinde konuştu.

Kendi test sonucunun negatif olduğunu söyleyen Subaşı, "Aptal değiliz kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz" dedi.

Subaşı, geçen haftalarda manken Şevval Şahin'in düzenlediği bir partiye katılmış, partiden birkaç kişide Koronavirüs çıkmıştı.