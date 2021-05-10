Şeyma Subaşı ile Mohammed Al Saloussi evleniyor

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Salouissi ile evleniyor. Düğün için misafir listesi yaparken paylaşım yapan Subaşı, "Çok heyecanlıyım" dedi.

Şeyma Subaşı, geçen ay konuk olduğu bir programda milyarder sevgilisi Mohammed Al Saloussi’ni ailesiyle tanıştırdığını hatta iki aile arasında küçük bir isteme töreni olduğunu söylemişti.

Açıklamasından günler sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Subaşı, “Düğün için ilk yapılacaklar listesi. Misafir listemizi yapıyoruz. Aman tanrım çok heyecanlıyım” açıklamasını yaptı.