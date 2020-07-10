Şeyma Subaşı: Daha önce yazın çoğunu kendi ülkemde geçirmemiştim

Yurt dışı seyahatleriyle gündeme gelen Şeyma Subaşı, kızı Melisa Alıcalı ile fotoğraf paylaşarak, "≈ diye yazdı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yurt dışında tatil yapamayan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa, Ege'ye gitti.

Çeşme-Bodrum arasında yazın tadını çıkartan Şeyma Subaşı kızı Melisa ile olan tatil pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Yeni oluşturduğu plaj ve giyim giyim markası “Babe Activewear” ile gündeme gelen Subaşı tatil fotoğrafının altına, “Yazın çoğunu daha önce kendi ülkemde geçirmemiştim. Hiç şikâyet etmiyorum! Muhteşem bir ülkede yaşıyoruz. Kendimi çok şanslı hissediyorum” notunu düştü.

Şeyma Subaşının kızıyla paylaştığı pozlar kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni topladı.