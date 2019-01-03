Şeyma Subaşı aldığı ilk nafakayla ne yaptı?

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt ise, bugünkü köşesinde, Şeyma Subaşı'nın aldığı ilk nafakayla estetik yaptırdığını ifade etti.

Konuyu, uzman bir arkadaşına sorduğunu da belirten Cankurt, "Subaşı, burun orta hattında kemer ve burun duvarını olduğu alanı incelttirip kavis oluşturtmuş. Arkadaşım; kapalı teknik sınırlı bir operasyon uygulanan Subaşı'nın göz akslarının ve bakışlarının değiştiğini ve bunun da operasyonu kısa bir süre önce yaptırdığını gösterdiğini söyledi" dedi.

Cankurt'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Genç yaşına rağmen şimdiye kadar birçok estetik operasyon geçiren Subaşı, yine yaptıracak bir şey bulmuş! Yanlış bir şey yazmamak adına bu işin ehli bir arkadaşımın fikrine başvurdum.

Söylediğine göre Subaşı, burun orta hattında kemer ve burun duvarını olduğu alanı incelttirip kavis oluşturtmuş.

Arkadaşım; kapalı teknik sınırlı bir operasyon uygulanan Subaşı'nın göz akslarının ve bakışlarının değiştiğini ve bunun da operasyonu kısa bir süre önce yaptırdığını gösterdiğini söyledi.

Görünen o ki; Şeyma Subaşı, aldığı ilk nafaka ile bıçak altına yatmış!!!

Şimdiye kadar endoskopik kaş asma, dudak dolgusu, diş estetiği, dil ve diş restorasyonu yaptıran 28 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın son olarak burun orta hattının kemeri törpülenmiş, inceltilmiş."