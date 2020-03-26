Şeyma Subaşı: 2 hafta öncesine kadar Koronavirüs'ün ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim

İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olan Şeyma Subaşı, "İki hafta öncesine kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim" dedi.

Yurt dışından döndükten sonra karantinaya girmediği için tepki çeken ve Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde testten geçirilip ’14 gün karantina’ şartıyla evlerine gönderilen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Subaşı, "Günaydın arkadaşlar! Bugün karantinadaki 12. günüm... Ve buradan bir kere daha paylaşmak istedim... Lütfen 14 gün tamamlandı diyip kendimizi dışarıya atmayalım. 2 hafta öncesine kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim biliyorum (bu konuyu bu akşam ya da yarın canlı yayın yaparak detaylı anlatmayı düşünüyorum) ama bana inanın; bunları bütün kalbimle söylüyorum" ifadesini kullandı.