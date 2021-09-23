Seyit Torun'dan Türkiye Belediyeler Birliği eleştirisi: Artık sadece Cumhur İttifakı belediyelerine hizmet eden bir kurum haline getirilmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) belediyeler arasında ayrımcılık yapan tutumunun artık kabul edilemez bir noktaya ulaştığını belirterek, “TBB, maalesef artık sadece Cumhur İttifakı belediyelerine hizmet eden bir kurum haline getirilmiştir” açıklamasını yaptı.

TBB’de Encümen Üyesi olarak da görev yapan CHP’li belediye başkanlarının bugün Birlik Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ederek kaynakların nerelere harcandığını sorduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, “TBB yönetiminin bu sorularımıza yanıt vermemesi durumunda, tüm yasal ve hukuki haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır” dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun’un konuya dair yazılı açıklaması şöyle:

"Kabul edilemez noktada"

“Tüm belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak, belediyelere farklı alanlarda destek sağlamak amacıyla kanunla kurulan TBB’nin belediyeler arasında ayrımcılık yapan tutumu, artık kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Ülkemizdeki tüm belediyelerden düzenli olarak kesilen paylarla bütçesini oluşturan TBB, maalesef artık sadece Cumhur İttifakı belediyelerine hizmet eden bir kurum haline getirilmiştir. TBB yönetiminin bu tutumu, kuruluş kanununa açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

"Başkanlar Fatma Şahin'e gitti"

Bu kapsamda; TBB Encümen Üyelerimiz; Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar, Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün ve Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt ile bugün bir toplantı gerçekleştirilmiş, toplantıda, TBB’nin sorunlu tutumu ele alınmış ve atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Encümen Üyelerimiz toplantımızın ardından TBB Başkanı Sayın Fatma Şahin’i ziyaret etmiştir. Ziyarette; TBB’nin, belediyeler arasında ayrımcılık yapan tutumundan duyulan rahatsızlık dile getirilmiştir.

TBB'ye 4 soru

Üyelerimiz ayrıca, resmi olarak TBB’den, dört soruya yanıt istemiştir. Bu çerçevede; TBB tarafından 2015 yılından bu yana her yıl partilerine göre belediyelere verilen araçların listesi, yurt dışına gönderilen araçların ülkelere göre dağılım listesi, proje desteği sunulan belediyelerin listesi ile valiliklere, kaymakamlıklara, il/ilçe özel idarelerine ve diğer tüm resmi kurumlara verilen araçların listesi talep edilmiştir.

"Belediyelerimizin hakkını yedirmeyiz"

Üyelerimizin bu sorularına yanıt verilmesi halinde, TBB’nin tüm belediyelerden kesilen paylarla oluşturulan ve tüm belediyelere eşit dağıtılması gereken bütçesini, nerelere harcadığı açık ve net olarak ortaya çıkacaktır. Altını dikkatle çizmek isteriz ki; TBB yönetiminin bu sorularımıza yanıt vermemesi durumunda, tüm yasal ve hukuki haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. Hiçbir belediyemizin hakkı hukuku, TBB yönetiminin insafına bırakılmayacak ve gerekli tüm mücadele sonuna kadar sürdürülecektir.”