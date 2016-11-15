Seyit Rıza ve arkadaşları Tunceli'de anıldı

1937-38 yılında düzenlenen askeri harekât sonrası "Dersim olaylarının" lideri olduğu iddiasıyla yakalandıktan sonra, 8 arkadaşı ve oğluyla birlikte Elazığ Buğday Meydanı'nda idam edilen Seyit Rıza, Tunceli'deki Seyit Rıza Meydanı'nda anıldı.

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği Platformu tarafından düzenlenen anmada, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Seyit Rıza Meydanı'nda bir araya geldi. İlk olarak Seyit Rıza anıtının önünde mum yakıldı ve anıta karanfiller bırakıldı. Ardından hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından platform adına konuşma yapan Demokratik Alevi Denekleri (DAD) Eş Sözcüsü Dursun Demirtaş, 1937-38 yılında hayatını kaybedenleri hiç unutmayacaklarını belirterek, "79 yıl önce Elazığ Buğday Meydanı'nda Seyit Rıza ve arkadaşları, 15 Kasım 1937'de idam edildi. Bir kez daha onların şahsında 1937-38 Dersim katliamında yaşamını yitirenlerin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Seyit Rıza’nın “Ben sizin yalan ve hilelerinize baş eğmedim bu bana dert oldu ben de sizin önünüzde diz çökmedim bu da size dert olsun” sözlerinin günümüze hala ışık tuttuğunu belirten Demirtaş, “Dersim Katliamına götüren zihniyet ve anlayış günümüzde halen hakimdir ve buna karşıda dahada örgütlü bir şekilde mücadele edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Dersim olaylarına ilişkin arşivlerin açılması gerektiğini söyleyen Demirtaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"1937-38'de bu saldırılarla Dersim baştan aşağı yangın yerine dönüştürülmüştür. Kadın, yaşlı, çocuk, genç demeden 50 binin üzerinde Dersimli katledilmiştir. Dersim'de şark ıslahat planı ve mecburi iskan ve İstiklal Mahkemeleri uygulandı. Bu uygulamalar ve soykırım politikaları Dersim raporlarında belgelenmiştir. Aradan 70 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala uygulanan soykırım politikalarına ret ve inkar politikalarından hala vazgeçilmemiştir. Dersim kayıtlarını ve arşivlerini açıklayın, bu topraklarda bir daha katliam ve soykırım yaşanmaması için adım atın. Artık yalan ve hile değil gerçeklerle yüzleştirilmesini istiyoruz."

Yapılan konuşmanın ardından katılımcılara lokma dağıtıldı.