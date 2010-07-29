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Yaşam

SEYİT RIZA PARKI VE HEYKELİNİN AÇILIŞI YAPILDI TUNCELİ (A.A)

29 Temmuz 2010 20:43

-SEYİT RIZA PARKI VE HEYKELİNİN AÇILIŞI YAPILDI TUNCELİ (A.A) - 29.07.2010 - Tunceli Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen ''10. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'' başladı. Festivalin, açılış törenine, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Festival ateşinin yakılmasıyla başlayan tören, Munzur ve Pülümür çayları üzerinde yapılması planlanan barajların çevreye verdiği iddia edilen zarara dikkat çekmek için 24 Temmuzda Ankara'dan bisikletle yola çıkan 14 kişilik ''Munzur'a pedal'' ekibinin karşılanmasıyla devam etti. Belediye Başkanı Edibe Şahin, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, festivalin, Dersim inanç ve kültürüne yaraşır bir şekilde, coşkulu ve düzeyli geçmesini dilediğini belirtti. Törende, daha sonra Dersim İsyanı lideri Seyit Rıza'nın adının verildiği park ile heykelin açılışı gerçekleştirildi. Bu arada, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, törende kendisine söz verilmemesi üzerine festival alanından ayrıldı. Öte yandan, Tunceli Valiliği, hukuki değerlendirme yapılmak üzere Seyit Rıza heykelinin açılışıyla ilgili konunun adli makamlara intikal ettirildiğini bildirdi.

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