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Spor

'Seyirlik değil; ömürlük' imza: Saul 9 yıl Atletico Madrid'de

22 yaşındaki oyuncunun bir önceki sözleşmesi 2021 yılına kadardı

02 Temmuz 2017 13:58

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, 22 yaşındaki yıldızı Saul Niguez ile pek rastlanmayan uzunlukta bir sözleşme imzaladı. Madrid ekibi, gelecek yıllarda dünyanın en önemli futbolcularından biri olması beklenen 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Mevcut sözleşmesi 2021 yılına kadar bulunan İspanyol oyuncu, kabul ettiği yeni sözleşme süresi boyunca Madrid ekibinde kalmaya devam ederse, kontratı sona erdiğinde 32 yaşında olacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Saul’ün takımıyla 2021’e kadar olan sözleşmesi yeni anlaşmaya göre 30 Haziran 2026’da sona erecek. Dün akşam oynanan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası finalinde de Almanya’ya karşı forma giyen ancak 1-0’lık mağlubiyete engel olamayan genç oyuncu, turnuvada en çok adından söz ettiren oyuncularından biri olmayı başarmıştı.

Geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla '50 maç barajı'nı 53 maçla aşan Saul, bu maçlarda 4 bin dakika sahada kalarak 9 gol ve 4 asiste imza attı

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