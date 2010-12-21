Seyirciyi uyutmayan yönetmen

T24 - İFSAK’ta düzenlenecek Film Analizi Semineri'nde Michael Haneke sineması incelenecek.





İFSAK, 24 Aralık - 28 Ocak tarihlerinde Film Analizi Semineri düzenleyecek. Ali Şimşek’in eğitmenliğinde yapılacak seminerde Michael Haneke sineması işlenecek.



Şimşek, Haneke'nin sinemasını "seyirciyi manipüle eden sinema anlayışına bir meydan okuma" olarak tanımlıyor ve ekliyor: "Haneke, seyirciyi uyutmaz, onun her şeyin 'farkında olması'nı ister".



6 haftalık film analizi seminerinde, son dönemin önemli yönetmenlerinden Haneke’ye odaklanılacak. 'Yedinci Kıta’dan 'Pianist’e, modern Avrupa sinemasının orta sınıfa darbeler indiren bambaşka bir hattına bakılacak. Şimşek bu hattı "sakin, dingin çekirdek aile mitinin Michael Haneke tarafından yansıtılan acımasız yüzleşmesi ya da gizli buzlanma" olarak ifade ediyor.



Seminer, Haneke sinemasını Bunuel, Antonioni, Chabrol, Rivette ve Godard gibi kıta sinemasının, David Lynch gibi Amerikan sinemasının sert köşe taşlarından, günümüz sinemasının Cronenberg, Kim Ku Duk gibi genç yönetmenlerine uzanan kronolojik bir hat üzerinden okumaya çalışıyor. Sevimli bir cehenneme ürpertici yolculukların yapılacağı seminerde "Bir Yedinci Kıta gerçekten var mı?" sorusu masaya yatırılacak.



Seminerde tartışılacak bazı başlıklar şöyle:



• Serin Vahiy: Suskun Kahramanın İcadı

• Fransız Yeni Dalgası ve Aylak

• Antonioni ve Modern Yalnızlılar

• Avangarde Sinema Nedir?

• DADA ve Burjuvaziye Tükürmek

• Titrek Kamera

• Orta Sınıf Temsilleri

• Amerikan Güzeli ya da Bir Rüyanın Sonu!

• Sinemada Çocuk Temsili

• Minimalizm ve Kutsallık

• Kurmaca ve Gerçek

• Yakın Plan ve Politika

• Cinsellik Temsilleri

• Cool ve Mekan







