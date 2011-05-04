SEYİRCİYİ ALİ SAMİ YEN'DE ALLAH KORUMUŞ!

T24- Müteahhitliğini Kemal Uzan'ın yaptığı ve Uzan Ailesi'nin büyümesinin başlangıcı olarak bilinen Ali Sami Yen stadının çürüklüğü bir kez daha tescillendi. 1964 yılında açılış maçı öncesinde tribün çökmesi sonucu 84 kişinin yaralanıp 1 kişinin de hayatını kaybettiği Ali Sami Yen Stadı'nın yıkım çalışmalarını yapan Aşçıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, metreküpte 57 kilo demir bulunan stadın kağıt gibi yırtıldığını belirterek, ''İçinde doğru dürüst demir ve statik hesabı olmayan, tamamen şansa, tamamen Allah yardımıyla bu bina yıkılmamış. Statikten, demirden hiçbir şey anlamamış olsanız bile buradakileri görünce anlarsınız. Fırıncı değilsiniz, ama taze ekmeği anlıyorsunuz. Onun gibi bir şey'' diye konuştu.

Aşçıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, yıkımı devam eden Ali Sami Yen Stadı'nda gazetecilere açıklamalar yaptı.

Statta betonun kumdan yapıldığını, bu nedenle elle ufalanabildiğini ifade eden Aşçıoğlu, ''İçinde doğru dürüst demir ve statik hesabı olmayan, tamamen şansa, tamamen Allah yardımıyla bu bina yıkılmamış. Statikten, demirden hiçbir şey anlamamış olsanız bile buradakileri görünce anlarsınız. Fırıncı değilsiniz, ama taze ekmeği anlıyorsunuz. Onun gibi bir şey'' diye konuştu.

Aşçıoğlu, yıkım sırasında ''korkunç bir macerayla, korkunç bir görüntüyle'' karşılaşabileceğini düşündüğünü, ancak bu kadarını beklemediğini söyledi.

Arena Stadı'nda metreküpünde 250 kilo demir kullanıldığını, burada ise 57 kilo demir bulunduğunu belirten Aşçıoğlu, ''Burada insanlar ölümden dönmüş. Demir olarak beşte biri, beton olarak beşte biri... Demek ki olması gerekenden 10 kat zayıf bir bina. 75 günde yıkacağımız Ali Sami Yen Stadı'nı 15 günde yıktık. Yani kağıt yırtar gibi yıkıyoruz. 1964 yılında yapılmasına rağmen kötü değil, çok kötü. Kötü, yanında iyi kalır'' dedi.

Ali Sami Yen Stadı'nda kolonlarda kesme kuvvetini alan sargı donatılar olan etriyenin olması gerekenin çok altında bulunduğunu, demirin yükünü diğerine aktarmayı sağlayan uzatma kısmı pilyenin olmadığını ifade eden Aşçıoğlu, ''Çok önemli bir konu da yol tarafında 2 metre, Fulya tarafındaki alt kısmında 9 metre dolgu üzerine oturtulmuş'' diye konuştu.

Üç gün izin aldık 8 saatte yıktık





Stadın cadde kısmını yıkmak için üç gün izin aldıklarını, ancak 8 saatte yıktıklarını anlatan Aşçıoğlu, yıkımla ilgili bütün işlemlerin 15 güne kadar biteceğini bildirdi.

Yaşar Aşçıoğlu, kendisine gecikme olup olmayacağına yönelik sorular geldiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Bizim çok güçlü bir ortaklık yapımız var. Bundan dolayı geçen süreci absorbe edecek bir ortaklık yapımız var. Torunlar GYO pilot ortak. Torunlar'ın gücü belli. Onlar güç olarak bizden çok iyiler. Ama Aşçıoğlu da bugüne kadar Türkiye'de en kaliteli binaları yapmış firmaların başında gelir. Çok iyi bir ortaklık yapısı var. Bu ortaklık yapısında en kısa zamanda, en hızlı şekilde bu proje bitecek. Projenin yüzde 90'ına yakını yeşillik olacak. Burası, tüm Şişlililer'in sosyalleşeceği alan olacak.''





Ali Sami Yen'in tarihi





Bugün yıkım çalışmaları yapılan Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadyumu 1964'te açıldı. Stadyumun açılışı da olaylı olmuştu. Türkiye Bulgaristan milli takımları arasında oynanacak maçla stat hizmete girecekti. İlgi büyüktü. Kalabalık bir seyirci topluluğu Ali Sami Yen'e akın etti. Ve tribün çöktü. 84 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Ölen kişi uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiği için bu olayda ölen olmadığı sanılır. Stadın yapımında eksik malzeme kullanıldığı iddia edildi. Ama konun üzerinde pek durulmadı. Stadın müteahhidi de bir zamanlar Galatasaray'ın başkanlığı için de yarışan Cem Uzan'ın babası Kemal Uzan'dı...

