Seyircisiz oynanan maçta yuhalandı!

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Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle birçok farklı spor dalında olduğunu gibi NFL'de de karşılaşmalar seyircisi oynanırken, Philadelphia Eagles'ın oyun kurucusu Carson Wentz'in stadın hoparlörlerinden yuhalanması dikkat çekti.

Eagles'ın maçlarını oynadığı Lincoln Financial Field'da oyuncuları motive etmek için hoparlörlerden taraftar tezahüratları veriliyordu. Ancak Wentz yanlış takıma pas atınca ses sistemiden yuhalandı.

Oyuncularını protesto etmekten çekinmemesiyle tanınan Eagles'ın stadında yaşanan olay ABD'de gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ses sisteminin arkasındakilerin Eagles taraftarlarını gerçekçi biçimde yansıtmayı başardığını yazdı.

3 sezon önce Super Bowl'u kazanan Eagles, Los Angeles Rams'e karşı oynadığı bu karşılaşmayı kaybederek sezona iki mağlubiyetle başladı.