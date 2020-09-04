Seyircisiz oynanacak derbilerden en çok hangi takım etkilenecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'de ilk yarının seyircisiz oynanacağını açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında ligin ilk yarısında seyircisiz oynanacak derbiler de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk devresindeki müsabakaların seyircisiz olarak oynanmasına karar vermesinin ardından, gözler sezonun ilk yarısındaki derbilere ve önemli maçlara çevrildi.



Alınan karar neticesinde; Beşiktaş sahasındaki 2 maçı, Fenerbahçe sahasındaki 3 maçı, Galatasaray 1 maçı, Trabzonspor 3 maçı ve Başakşehir de 1 maçı seyircisinden yoksun oynayacak.

Süper Lig'de ilk yarının dev maçları

1. hafta Trabzonspor - Beşiktaş

2. hafta Başakşehir - Galatasaray

3. hafta Galatasaray - Fenerbahçe

5. hafta Trabzonspor - Başakşehir

6. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor

9. hafta Beşiktaş - Başakşehir

10. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş

14. hafta Fenerbahçe - Başakşehir