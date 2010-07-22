Seyircisi de futbolcusu da skandal bir maçtı

T24 - Fenerbahçe, Almanya’da Spor Toto Gurbet Kupası maçında karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Galatasaray'ı Andre Santos'un golüyle yendi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, olaylı geçen derbiyi yorumladı.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (22 Temmuz 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Bu maçın teknik analizini yapmak saygısızlık olur. Futbolseverler adı dostluk kupası olan böyle bir müsabakada bir futbol bekler. Oyuncu derbi olduğundan gerginlik yaşayabilir, sahada sertlik de görülebilir ama bu kadar kötü ve amaçsız bir oyunun izahı yapılamaz. Seyircisi de futbolcusu da skandal bir maç izledik.



Sonuçta Fenerbahçe de yenebilir, Galatasaray da yenebilir, sadece tarihe bir galibiyet olarak yazılır. Ama bu oyundan kim ne anladı. Fenerbahçe 75 dakika 10 kişi kaldı. Evet, eksik oynamak bir mazeret sayılabilir. Ancak ara sıra hücum da yapar insan. Sadece skoru korumanın peşindeydiler.



Rijkaard'a bakıyorum; ikinci yarı sahaya ideale yakın bir kadro çıkardı. Bunu anlamış değilim. Önce maçı ciddiye almadı, sonra alır gibi yaptı. Son dakikalarda Cumhur isimli bir genci oyuna soktu. Yani yine ciddiyetsizleşti. Acaba Cumhur'a ligde şans verecek mi, merakla bekleyeceğim.



Galatasaray'da çözemediğim başka şeyler de var. Mesela Mehmet Topal, Valencia'ya verildi. Yerine Cana alındı. Dümdüz bir adam. Mustafa Sarp bile onun önünde. Bana göre Cana erken olduğunu düşünebilirsiniz ama Galatasaray'ın oyuncusu değil. Galatasaray'da Mehmet Batdal beklediğimden iyi çıktı. Üzerine düşülürse olacak gibi. Arda için söylenecek söz yok. Sahada ben futbolcuyum diyen tek isimdi.



Fenerbahçe 10 kişi kalınca gücünü de test edemedi. Santos ilk yarı iyiydi, ancak ikinci yarı yerinden kımıldayamadı. Cristian sürekli stoperlerin arasına kaçmak zorunda kaldı. Kısacası böyle bir tabloda ne taraftar, ne de teknik adam takımının oyunundan bir şeyler çıkarabilir. Bu arada seyirci yüzünden de alay konusunu olduk. Türkiye'de hiçbir hakemin yapamadığını Alman hakem, tribünlerdeki rezaleti görünce çekip gitti. Sahada bakıyorsunuz kartlar havada uçuşuyor. Kısacası her yönüyle rezil olduk.





