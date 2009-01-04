'Seyircinin profili değişti, bıraktım'

Filiz Akın'a konuk olan Emel Sayın "80'li yıllardan sonra değişim oldu. Müziği seven, anlayan, iyi giyinen seyircinin yerini elleri tespihli adamlar aldı. Bu saygısızlıktı. Gazinoyu bıraktım" dedi.



Filiz Akın ile Pazar Sohbetleri' programının bu haftaki konuğu Emel Sayın oldu. Sayın, zaman zaman gözleri dolarak, sanatçıların egolarının yüksek olduğunu, bu yüzden evliliklerinin yürümediğini ifade etti.



Programda gazino dönemlerini anlatan Emel Sayın, "O yıllarda iki patron arasında kaldığını ve İzmir'e kaçırıldığını" söyledi: "Kahire'den dönüşte Çakıl Gazinosu'nda çıkacaktım. Üç siyah araba içinde kalabalık adamlar, eşimle birlikte beni kaçırıp 'Üç gün misafirimizsiniz. Kimseyi aramayın' dedi. Gayelerini anladım amaçları beni Çakıl Gazinosu'na çıkarmamaktı. Çakıl'da çıkmak nasip olmadı."



'Kulisime mücevher yollandı’



Ünlü sanatçı, gazino döneminin bitmesi ile ilgili olarak şunları söyledi:

"80'li yıllardan sonra büyük değişim oldu. Müziği seven, bilen, anlayan, iyi giyinen, dinleyici vardı. Bir gün baktım artık böyle insanlar yok. Ellerinde tespih, gömlekler açılmış dinlediği müziği bilmeyen, anlamayan bir seyirci kitlesi var. Bu bana saygısızlıktı. Hatta bir gün kuliste hazırlanırken, şef garson elinde çiçekle geldi. İçinde bir kutu… O zamanların büyük isimlerinden biri beni o gün izlemeye gelmiş bana mücevher yollamış. Kabul edemem bunu dedim. Beni dinlemeye gelen arkadaşlarım, izleyici tarafından rahatsız edilmeye başlandı. Bu benim için son oldu. Bir daha gazinoya çıkmadım."

