T24 LogoT24 Logo
Magazin

Seyircilerinin kafasını karıştıran oyun

Karacaoğlu'u oynadığı 'Basit bir ev kazası' oyunu için,'seyircilerin kafasını karıştırıyor' dedi.

10 Ocak 2010 02:00

T24- Tek kişilik oyunu 'Basit Bir Ev Kazası' ile birçok ödül alan Günay Karacaoğlu, oyunu izleyen insanların çok etkilendiğini anlattı. CNN Türk'te Saba Tümer'in programına konuk olan Karacaoğlu, statüsü ne olursa olsun her kadının aynı durumu yaşadığını söyledi.

Sabah gazetsinde yer alan habere göre, “Basit Bir Ev Kazası” oyununda Günay Karacaoğlu’nun canlandırdığı “Songül” karakteri her kadının günlük yaşamında zaman zaman aklından geçenlere, düşlerine, isteklerine dair dile getiremediklerini cesurca dile getiriyor.

Kafaları karışıyor

Erkeklerin oyundan kafası karışarak ayrıldıklarını belirten başarılı oyuncu Karacaoğlu, kendisini izlemeye gelen bir çiftin de oyundan sonra ayrıldığını, kadının 'Basit Bir Ev Kazası'ndaki olaylara maruz kalmaktan endişe ederek bu kararı aldığını ifade etti.

Murat İpek’in yazıp yönettiği “Basit Bir Ev Kazası”, hayatında gerçekler ve hayalleri arasında gelgitler yaşayan, aradığı aşkı bulamamış bir ev kadınının yaşadıklarını ve kurduğu hayal dünyasında mutluluğu arayışını anlatılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24