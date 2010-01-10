Seyircilerinin kafasını karıştıran oyun

T24- Tek kişilik oyunu 'Basit Bir Ev Kazası' ile birçok ödül alan Günay Karacaoğlu, oyunu izleyen insanların çok etkilendiğini anlattı. CNN Türk'te Saba Tümer'in programına konuk olan Karacaoğlu, statüsü ne olursa olsun her kadının aynı durumu yaşadığını söyledi.



Sabah gazetsinde yer alan habere göre, “Basit Bir Ev Kazası” oyununda Günay Karacaoğlu’nun canlandırdığı “Songül” karakteri her kadının günlük yaşamında zaman zaman aklından geçenlere, düşlerine, isteklerine dair dile getiremediklerini cesurca dile getiriyor.



Kafaları karışıyor



Erkeklerin oyundan kafası karışarak ayrıldıklarını belirten başarılı oyuncu Karacaoğlu, kendisini izlemeye gelen bir çiftin de oyundan sonra ayrıldığını, kadının 'Basit Bir Ev Kazası'ndaki olaylara maruz kalmaktan endişe ederek bu kararı aldığını ifade etti.



Murat İpek’in yazıp yönettiği “Basit Bir Ev Kazası”, hayatında gerçekler ve hayalleri arasında gelgitler yaşayan, aradığı aşkı bulamamış bir ev kadınının yaşadıklarını ve kurduğu hayal dünyasında mutluluğu arayışını anlatılıyor.

