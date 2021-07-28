T24 LogoT24 Logo
Spor

Seyircilerin stadyumlara giriş şartları belli oldu

28 Temmuz 2021 20:00

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı istişareler sonucunda seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi.

TFFFederasyonstadyumseyircili maçseyircisiz maç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24