T24 LogoT24 Logo
Gündem

Seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen kamyonet, yanarak kullanılmaz hale geldi

12 Haziran 2018 22:58

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen kamyonet, yanarak kullanılmaz hale geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Salihli\'den kırsal Çelikli Mahallesi yönüne giden Sezgin Yavuz yönetimindeki 45 RN 970 plakalı kamyonetten, saat 14.00 sıralarında, Kesmeli mevkiine geldiği sırada motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yavuz, yol kenarında durup, aracından inerek durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler, kısa sürede tüm kamyoneti sardı. Yavuz, çaresiz gözlerle kamyonetinin yanışını seyrederken, bu sırada gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Kamyonet, kullanılmaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emre SAÇLISALİHLİ Manisa DHA MANİSA SalihliAlevlerSalihliMahallesiSezgin YavuzRNKesmeliYavuzKamyonetFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24