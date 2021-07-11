Seyir halindeyken hava kirliliğini önleyen otomobil tanıtıldı

Airo, seyir halindeyken hava kirliliğini ortadan kaldırmak için tasarlanmış otomobilini tanıttı. Aracın fiyatı yaklaşık 40 bin sterlin olacak.

İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından tasarlanan otomobil, eleştirmenler tarafından bir konsept otomobilden daha fazlası olabileceğine ikna olmuş değil. Londra'nın ikonik Routemaster otobüsünün yeni versiyonunu tasarlamasına rağmen, Heatherwick daha çok Google'ın California ve Londra'daki genel merkezi gibi mimari projelerle tanınıyor.

Nisan ayında Şanghay otomobil fuarında ilk kez görücüye çıkan otomobilin büyük bir cam tavanı var ve iç mekan, yatak haline getirilebilen ayarlanabilir sandalyeler ve toplantılar için tasarlanmış merkezi bir masa ile bir oda gibi görünecek şekilde tasarlandı.

Direksiyon simidi ön panelde gizli olan otomobilde dış kısımda üzerindeki hava akışını yansıtmak istemenin yanı sıra, ön ızgaraya "yılda bir tenis topu değerinde partikül madde toplayacak" bir hava filtresi takılacak.

40 bin sterlin olacak

Cardiff Business School'un otomotiv endüstrisi araştırma merkezinde işletme ve sürdürülebilirlik profesörü olan Peter Wells, "Bu arabanın, araba sahipliği ve kullanımıyla ilgili birçok sorunun çözümüne nasıl önemli bir katkı sağlayabileceğini anlayamıyorum. Bu arabanın kirli şehir merkezlerimizdeki havayı temizlemeye katkısı, ölçülmesi imkansız olacak kadar küçük olacaktır" dedi.

Otomobilin tasarımının arkasındaki ikinci büyük fikir, araç sahiplerinin kullanması için alternatif bir alan olmasıdır.

Heatherwick, "Covid uzay krizini artırdı. Birçoğumuz apartman dairelerinde ve evlerde yaşıyoruz ve daha fazla alana, bir ofise veya çalışmaya ihtiyacımız var" dedi. Araba, sürülmediği zaman için ortak bir alan haline gelecek. Aracın fiyatı yaklaşık 40 bin sterlin olacak.