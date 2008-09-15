Seyir halindeyken ensesinden vuruldu

Antalya'da 26 yaşındaki Kasım Arslan, kullandığı motosikletin arkasında oturan kişi tarafından başından vurularak öldürüldü. Seyir halindeyken vurulan Arslan motosikletiyle aydınlatma direğine çarptıktan sonra hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz zanlı ise olay yerinden kaçtı.



Olay dün saat 20.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kasım Arslan'ın kullandığı 07 BOB 73 plakalı motosikletin arkasında oturan kimliği belirsiz kişi, Arslan'la bir süre tartıştı. 3931 Sokak'a gelindiğinde iddiaya göre yanında bulunan tabancayı Arslan'ın başına dayanan zanlı 2 el ateş etti. Arslanın vuruması üzerine motosiklet yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.



Ateş ettikten sonra motosikletten atlayan ve yere düşen katil zanlısı, Arslan'a 4 el daha ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan kişiyi görünce ambulans çağırdı. 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, eşkali verilen katil zanlısını aramaya başladı.



Motosikletin çevresinde 6 boş kovan bulan ekipler, Arslan'ın kullandığı motosiklette arkada oturan katil zanlısının kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Cenaze aracı ile cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırılan Arslan'ın poliste hırsızlık suçlarından kaydının olduğu belirtildi.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.





