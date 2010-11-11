Seyir halindeyken aracının ön camına hindi attılar!

T24 - ABD'de yüzüne atılan 9 kilogram ağırlığındaki donmuş hindinin suratına çarpması sonucu yüzünün yeniden inşa edilmesi gereken ve bir ay komada kalan 50 yaşındaki kadın, saldırganı affetti.



Hindi otomobilinin ön camını parçalayarak yüzüne çarptığında Victoria Ruvolo'nun yüzündeki kemiklerin neredeyse tamamı kırıldı ve bu olay onu ölümün eşiğine getirdi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Long Island'da meydana gelen olayın ardından Victoria'nın yaklaşık bir ay boyunca doktorlar tarafından ilaçla komada tutulması gerekti.



Yaklaşık altı yıl önce çalıntı bir kredi kartıyla hindi alan bir grup genç arabayla dolaşıyordu. İçlerinden biri, Ryan Cushing, hindiyi hareket halindeki bir aracın ön camına atmaya karar verdi. O araç, Victoria'nın kullandığı otomobildi.



Doktorlar, çok sayıda ameliyat geçiren ve yüzünde şu anda üç titanyum protez bulunan Victoria'nın hayatta kalmasını mucize olarak niteliyor.



Sadece altı aylık hapis cezası alan Cushing'i affeden Victoria, "Bu öfkenin gitmesine izin vermeseydim, intikam ihtiyacıyla tükenip gidecektim. Onu affetmek hayatıma devam etmeme yardım etti. Ona 'Hayatın için bir şey yap' dedim ve ona sarıldım" dedi.



Şimdi gönüllü olarak bir sosyal kurumda çalışan Victora yaşadığı onca acıya rağmen, "Başkalarına yardım etmeye çalışıyorum, ama hayatımın sonuna kadar Bayan Hindi olarak hatırlanacağımı biliyorum. Daha kötüsü de olabilirdi. Bana bir domuz fırlatmış olabilirlerdi ve Bayan Domuz (Miss Piggy) olarak hatırlanabilirdim" diyerek espri yapmayı ihmal etmiyor.





