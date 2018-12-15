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Seyir halindeyken alev alan araç demir yığınına döndü

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'da seyir halindeyken motor bölümü alev alan hafif ticari araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

15 Aralık 2018 18:48

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'da seyir halindeyken motor bölümü alev alan hafif ticari araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.  
Küre-Kastamonu Yolu\'nda  55 PJ 583 plakalı hafit ticari aracıyla ilerleyen Fazlı Comarat, Ecevit Hanı mevkiine geldiğinde motor bölümünden duman çıktığını fark etti. Comarat, hemen aracını yol kenarına çekip durdurdu. Bu sırada aracın motor bölümü alev aldı. Can havliyle kendini dışarı atan Comarat, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Küre Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi. 

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