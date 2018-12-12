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Seyir halindeki otomobil tünelde yanarak kül oldu

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, TEM yolu Korutepe Tüneli'nde motoru alev alan otomobil yanarak kül oldu

12 Aralık 2018 02:44

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, TEM yolu Korutepe Tüneli\'nde motoru alev alan otomobil yanarak kül oldu. Tünel, yanan otomobil nedeniyle İstanbul istikametine bir süreliğine kapatıldı. 
Olay, akşam saatlerinde TEM yolu İzmit Korutepe Tüneli\'nde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ahmet Yiğit yönetimindeki 34 ZR 2631 plakalı otomobilin motoru, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden Ahmet Yiğit, otomobilini emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Yangın nedeniyle tünele duman dolarken, havalandırma çalışması yapıldı. İstanbul istikametinde ulaşım bir süre dururken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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