Seyir halindeki gıda yüklü kamyon yandı

Kocaeli'de seyir halindeyken yanmaya başlayan gıda yüklü kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşmasına yol açtı.
Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne seyreden Sıddık Başaran idaresindeki gıda maddesi yüklü kamyonun, Acısu mevkisinde motor bölümünden duman yükselmesi üzerine sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kamyonun motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek kamyonu sararken, yolun kenarındaki ormanlık alana da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak, yangını söndürdü.
Anadolu otoyolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Soğutma çalışmasının ardından, kullanılamaz hale gelen kamyonun olay yerinden kaldırılmasıyla, trafik normale döndü.