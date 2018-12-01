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SEYİR HALİNDEKİ CİP ALEV ALEV YANDI 

  Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Kağıthane'de seyir halindeki bir cip alev alev yandı

01 Aralık 2018 16:46

 


Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Kağıthane\'de seyir halindeki bir cip alev alev yandı. Sürücü kendini dışarıya atarak kurtuldu.
Hamidiye Mahallesi\'nde bir site içinde seyir halinde olan cip bir anda alev aldı. Cip sürücüsü kendini dışarı atarak alev alev yanan araçtan kurtuldu. Sürücünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. O anlar olayı gören bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangın çevrede paniğe neden olurken yanan cip kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ
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-Alevli yanan cip
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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