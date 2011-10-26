-Seyir halinde bile ''ekmek'' üretiyor BURSA (A.A) - 26.10.2011 - Bursa'da kurulu Barmak Barutçuoğlu Gıda Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, felaket bölgeleri ve zorlu coğrafi şartlarda kullanılmak üzere Kızılay için ürettiği ''sahra'' tipi mobil ekmek fabrikası, Van-Erciş'te depremzedeler için, ''dumanı üstünde'' ekmek üretiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi kanalıyla Somali'den Pakistan, Filistin ve Irak'a kadar, uluslararası alanda da hizmet sunan, günde 10 bin adet üretim kapasitesine sahip mobil ekmek fabrikasına, yurt dışından da talep geliyor. -Bugüne kadar 20 mobil ekmek fabrikası üretti- Barmak Barutçuoğlu Gıda Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Barutçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde ekmek dağıtımının gayrisıhhi koşullarda yapılmasının kendisini etkilediğini söyledi. Barutçuoğlu, o gün ''sahra'' tipi mobil bir sistem yapmaya karar verdiğini hatırlatarak, daha sonra bir tır dorsesi aldığını ve projesini hayata geçirdiğini ve bugüne kadar 20 civarında mobil ekmek fabrikası ürettiklerini bildirdi. Mobil ekmek fabrikasının zor şartlarda, çok hızlı bir şekilde ekmek üretimine imkan sağladığını anlatan Barutçuoğlu, fabrikanın seyir halindeyken bile ekmek üretebilme ve gittiği yerde en az 500 haneye elektrik sağlayabilme imkanına sahip olduğunu kaydetti. -Bingöl, Pakistan ve Filistin'den sonra Van-Erciş- Mustafa Barutçuoğlu, görücüye çıkardığı mobil ekmek fabrikasına ilgi gösteren ilk kişinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: ''Melih Bey'in talimatıyla Ankara Halk Ekmek Fabrikası bunlardan sipariş verdi ve önce Ankara'da bunu mahallelerde ekmek çıkararak denediler. O döneme denk gelen Bingöl depremi, daha sonra Pakistan depremi, ondan sonra aynı ülkedeki sel felaketi gibi bütün doğal afetlerde bu fırın, uçaklarla nakledildi ve orada insanlara üretim yaparak sıcak ekmek verme imkanı oldu. Şimdi bu Van-Erciş depreminde de... Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu çalışmalarından sonra, Pakistan'da filan Türkiye'nin imajını çok yükseltmesi, Gazze'ye gönderilen fırınların imajı yükseltmesi sonucunda Kızılay da bir adet sipariş verdi, aldı. Kızılay'ın şu anda Erciş'e giden o mobil ekmek fabrikası bizim tarafımızdan üretilmiş ekmek fabrikasıdır.'' -''Türkiye için de büyük bir prestij oldu''- Barutçuoğlu, mobil ekmek fabrikası alan kurum ve kuruluşlardan çok olumlu geri dönüşler aldıklarına da değinerek, bu fabrikaların çok faal olarak amacına uygun şekilde kullanıldığını vurguladı. Bu girişimin, kendilerine uluslararası alanda yeni bir kapı açtığına dikkati çeken Barutçuoğlu, şunları kaydetti: ''Bu tabii bizim açımızdan farklı bir boyut getirdi. Uluslararası alanda da bize yeni pazar açtı. Bizim yaptığımız tesisler 20'nin üzerinde... Ankara Büyükşehir Belediyesinin alıp gönderdiği yerler var. Benim bildiğim şu anda Pakistan'da devam ediyor çalışmaya, o sel felaketinden sonra. Gazze'ye, Filistin'e gitti. Somali'ye gitti. Irak'ta var şu anda. Türkiye için de büyük bir prestij oldu. Türkiye yardım yaparken, tam isabetli ve doğru yardımlar yapıyor. Biliyorsunuz felaketten hemen sonra insanlar 'su yok, ekmek yok' diyor. Demek ki insanın en acil ihtiyacı barınmadan sonra su ve ekmek. Bunun da bu şekilde temin edilmesi gerekiyor. Barutçuoğlu, ''sahra'' tipi mobil ekmek fabrikasının ortalama fiyatının 300 bin TL civarında olduğunu bildirdi. -Mobil ekmek fabrikası- Bir tır dorsesinde, maksimum kapasite günde 10 bin ekmek yapacak şekilde dizayn edilen mobil ekmek fabrikası, yolda seyir halindeyken de üretim yaparak, felaket bölgesine vardığında sıcak ekmeği verecek şekilde tasarlandı. Duşu, soğuk hava deposu, kliması, soyunma ve yatak yeri, üretim hattı olmak üzere, hijyen şartlarında üretim yapabilecek imkana sahip fabrikanın üretimi için sadece 3 personel gerekiyor. Bir gün boyunca sürekli üretim yapmaya yetecek kadar su ve yakıt deposuna sahip fabrika, 65 kilovat (KW) gücündeki elektrik jeneratörüyle hem kendisi için gerekli elektriği üretiyor hem de konuşlandığı yerde en az 500 haneye elektrik sağlayabiliyor.