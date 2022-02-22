Şeyhten 28 Şubat’lı “İsmail Saymaz” savunması

T24 Ankara

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, Ubeydullah El Kadiri’nin müritlerinden olan ve Sultangazi'de “Abdulkadir Geylani İlim ve Hizmet Derneği” adı altında kaçak dergâh açan Büreyde Öncel’in “çocuk istismarından yargılandığına” ilişkin sözleri nedeniyle “Öncel’in şeref ve saygınlığını rencide ettiği” iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Müşteki sıfatıyla duruşmaya katılan Öncel, Saymaz’dan şikayetçi oldu. Öncel, Saymaz’ın kendisinin yandaş olduğunu iddia ederek üzerinden rant sağlamaya ve 28 Şubat’ı yeniden canlandırmaya çalıştığını öne sürdü.

Gazeteci İsmail Saymaz, Ubeydullah El Kadiri’nin müritlerinden olan ve Sultangazi'de “Abdulkadir Geylani İlim ve Hizmet Derneği” adı altında kaçak dergâh açan Büreyde Öncel’in "çocuk istismarından yargılandığını” söylediği açıklamaları üzerine ifadeye çağrılmış, Saymaz hakkında daha sonra Öncel’e hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Davayı, “Şehvetiye tarikatıyla davamız var” şeklindeki yazısıyla duyuran Saymaz hakkında daha sonra da, Öncel hakkında istismar suçundan takipsizlik kararı verildiğinden bahsetmeyerek, Öncel’in şeref ve saygınlığını rencide ettiği iddiasıyla ikinci bir dava açılmıştı.

"28 Şubat’ı canlandırmaya çalışıyor"

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Saymaz rahatsızlığı nedeniyle katılamazken, Saymaz’ın avukatı Aslı Kazan ile Öncel ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada söz alan Öncel, Saymaz’dan şikayetçi olduğunu belirterek, “Halen mahkemeye, hakim savcılara karşı ve bana yandaş olduğumuzu iddia ediyor. Benim üzerimden rant sağlamaya çalışıyor” dedi. Saymaz’ın 28 Şubat’ı yeniden canlandırmaya çalıştığını öne süren Öncel, “Zengin insanlarla uğraşmıyor bizim gibi fakir insanlarla uğraşıyor. Çocuk bizim lehimize ifade verdiği halde halka bu şekilde yansıtıyor. Ben okumuş elit bir insanım, toplu taşımaya binerken hep yanımda birilerini koruma olsun diye alıyorum. Bu sefer çocuğu şikayet ettireceğiz, biz çocuğu durduruyoruz. Çocuk bıktı” ifadelerini kullandı.

“Hoca” diye yazılmasın

Öncel’in avukatı Ferhat Küle de müvekkilinin 2019 yılında Saymaz’ın yazısında bahsettiği kişi nedeniyle hürriyeti tahdit suçundan ceza almasına karşın cinsel taciz suçundan takipsizlik kararı verildiğini belirterek, “Hoca orası tehlikeli olduğu için çocuğu bırakmıyor” açıklamasında bulundu. Avukat Küle daha sonra Öncel’e “Hoca” şeklinde hitap etmesinin duruşma tutanağından çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine mahkeme hakimi de tutanağa, “Vekil söz aldı, hoca diye yazılmasın, Büreyde Bey yada müşteki yazılsın” şeklindeki talebini geçirdi.

Sözlerine devam eden Avukat Küle, Saymaz’ın müvekkili hakkındaki bu eski olayı sürekli gündeme getirdiğini iddia ederek, “Müvekkilim hakkında cinsel saldırı suçundan takipsizlik verilmiştir, böyle bir eylemi olsa, en ağır şekilde cezalandırmasını biz de isteriz. AİHM kararlarında unutulma hakkı diye bir hak vardır, bu olaylardan ötürü müvekkilim sokakta rahat gezememektedir. Bu şekilde adının çıkması kişilik haklarına saldırıdır. Müvekkilimin ismi Google’a yazınca çocuk istirmarcısı olarak çıkmaktadır. Yapılan tüm haberlerin erişimin engellenmesini talep ediyoruz. Sanık cezalandırılsın” dedi.

"Ben kimseye 'şeyhim' demedim"

Saymaz’ın avukatı Aslı Kazan ise, bahse konu taciz olayına ilişkin polis tutanağında çocuğun 4 yıldır Öncel ile arkadaş olduğunu ve tacizde bulunduğunu söylediğini ve kurtarıldığı tarihte de 19 yaşında olduğunu anımsatarak, “Çocuk 112 arayıp polis gelerek kurtarılmıştır, bu kişi kafe kafe gezmektedir. Müvekkilimin yazısı kamu yararınadır. Cübbeli Ahmet Hoca Tv programında aynı olayları anlatmıştır, Büreyde Öncel ismini vermiştir” dedi. Tekrar söz alan Öncel ise, “Ben kimseye şeyh olduğumu söylemedim. Şahit olarak binlerce genç getiririm. Beni Türk vatandaşlığından çıkaracak şekilde sözler sarf edilmektedir” ifadelerini kullandı. Beyanların ardından duruşma ertelendi.