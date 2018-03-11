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"Şeyhe teslim olmuş tarikatlara dikkat”

"Ülkemizi yönetenler iktidarı ve muhalefetiyle artık bu gerçeği görsünler"

11 Mart 2018 12:16

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini yürüten Emre Dorman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bazı ilahiyatçılara, cinselliğe yönelik infial yaratan söylemleri nedeniyle gösterdiği tepkiyi değerlendirdi. Dorman, "Klasik tarikat ve cemaat yapılanmalarına baktığımızda burada bir şeyh ve o şeyhe her anlamda teslim olmuş müritler vardır. O müritlerin kendisini Allah’a teslim eder gibi şeyhe teslim etmesi beklenir. İslam sizden aklınızı kullanmanızı ve birey olmanızı istiyor. Ama bazı yapılar var ve aklınızı kullanmamanızı, sorgulamamanızı, sadece biat etmenizi istiyorlar" ifadesini kullandı. 

Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Dorman, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak da "Aynı fırsatı başka cemaatlere verseniz farklı bir şey yapmayacaklar. Birçok tarikatın holdingleştiğini görüyoruz. Dünyalık değil ahretlik için çalışıyorsan ihale peşinde koşmazsın değil mi?" dedi.

Dorman, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama bu bize ders olmadı. Ümidim o ki ülkemizi yönetenler iktidarı ve muhalefetiyle artık bu gerçeği görsünler. Bu ülkeye, bu topluma kıymayalım. Şu Ortadoğu coğrafyasında bir Türkiye kaldı. İslam’ın makul şekilde yaşanabileceği bir sistem zaten kurulmuş, onu muhafaza etmek, daha kuşatıcı hale getirmek gibi bir imkân varken, tarikatlar ve cemaatlere teslim edersek, gün gelecek kendi çıkarlarını devletin ve milletin önüne geçireceklerdir."

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