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Politika

Seyhan'da türban tartışması

Adana’nın Seyhan Belediyesi'nde AKP'li iki kadın belediye meclis üyesinin meclise türbanla girmesi gerginlik yarattı.

20 Nisan 2009 03:00

Adana’nın merkez Seyhan Belediyesi'nde AKP'li iki kadın belediye meclis üyesinin olağanüstü meclis toplantısına türbanla girmesi gerginlik yarattı.

CHP ve MHP'li üyeler, belediye meclisinin kamusal alan sayıldığını ve türbanla girilemeyeceğini belirtirken, iki türbanlı AKP'linin salondan çıkmamakta direndi. AKP'li kadın üyeler hakkında suç duyurusunda bulunulması zapta geçirildi.

2008 Yılı Faaliyet Raporu'nun da ele alındığı kritik toplantıda AKP'li üyeler Suna Demirci ve Sevim Tütüncü, Meclis salonuna başlarında türban olduğu halde girdi. CHP Grup Başkanvekili Kadir Karakuş, yoklama yıpalmadan önce belediye meclisinin kamusal alan sayıldığını ve türbanla girilemeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi. MHP Grupbaşkanvekili Zihni Aldırmaz da TBMM'deki kuralların belediye meclislerinde geçerli olduğunu belirtip, CHP grubuna destek verdi. Toplantıyı yöneten CHP'li Meclis Başkanvekili Fatih Özgür, AKP'li kadın üyelerin salondan çıkmasını istedi.

Bu esnada AKP'li Belediye Başkanı Azim Öztürk ise mevzuata göre toplantı açılmadan konunun değerlendirilemeceğini söyleyip, yoklama yapılmasını istedi. Bunun üzerine salonun tansiyonu bir anda yükseldi ve karşılıklı sözlü sataşmalar yaşandı. Erkek Meclis üyeleri karşılıklı tartışırken, türbanlı kadın AKP'liler suskun kaldı. Başkanvekili Fatih Özgür, gerilimin düşmesi için toplantıya 10 dakika ara verdi. Aradan sonra türbanlı AKP'li üyelerin salondan çıkmadığını gören Özgür, haklarında gerekli işlemlerin yapılması ve suç duyurusunda bulunulması konusunu zapta geçirdi.

2008 Yılı Faaliyet Raporu ise oy çokluğuyla ret oldu. 13 kabul oyuna karşılık 31 oyla faaliyet raporunun reddedilmesi kararının, bu döneme ilişkin belediye hesaplarının Sayıştay tarafından teftişini gerektirdiği belirtildi. (DHA)

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