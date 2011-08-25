Seyhan Erözçelik ebediyete teslim...







BATUR FATİH İLHAN

baturf@gmail.com

www.twitter.com/baturf



Şair Seyhan Erözçelik’i kaybettik. 49 yaşında aramızdan ayrılan Erözçelik’in cenazesi Emirgan Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.



Türk edebiyatının 1980 Kuşağı şairlerinden Seyhan Erözçelik, faal bir kalem işçisi olarak kılı kırk yaran bir sözün izini sürmüştü. Kendine özgü bir dil ve şiir dünyası yaratmayı erken yaşlarda başarmış şairlerimizin başında gelirdi. "Şiir Atı Dergisi" ve "Şiir Atı Yayınevi"nde de etkin rol aldı.

Merhum Seyhan Erözçelik Kimdir?



Erözçelik, 13 Mart 1962'de Bartın’da doğdu. Kadıköy Maarif Koleji’nden (1982) sonra girdiği Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü (1986) ve İÜEF Arap ve Fars Dilleri ve Edebiyatları Filolojisi’ndeki öğrenimini yarım bıraktı (1987). 1986’da arkadaşlarıyla birlikte Şiir Atı Yayıncılık’ı kurdu ve Şiir Atı dergisinin yönetimine katıldı.







1987’den itibaren reklam ajanslarında metin yazarlığı yaptı; 1996’dan beri de yaratıcı yönetmenlik yapıyordu. Aynı zamanda TYS ve PEN Yazarlar Derneği üyesi olan şairin ilk şiiri (“Düştanbul”) 1982’de Yazko Edebiyat’ta yayımlandı. Şiir ve yazılarını Şiir Atı, Gösteri, Gergedan, Argos, Defter, Varlık, Sombahar gibi dergilerde yayımladı.



İnsan-nesne ilişkisini irdeleyerek geliştirdiği şiirleriyle tanındı. Şiirin bir “nesneleştirme işi” olduğunu belirten şair, özellikle İkinci Yeni şiirinin kimi özelliklerinden yararlanarak kendine özgü bir şiir dünyası kurdu. Sözcükleri hece hece parçalayarak oluşturduğu yeni ve zengin bir imge alanında insanın ve eşyanın tükenişine işaret etti. 1980 kuşağı şairleri arasında kendi şiir dilini ve biçemini oluşturan bir şair olarak öne çıktı.



Eserleri...

Şiirleri:

•Yeis ile Tabanca: Şiir Atı, 1986;

•Hayal Kumpanyası: Şiir Atı, 1990;

•Kır Ağı: Remzi, 1991; Gül ve Telve: Yapı Kredi Yayınları, 1997;

•Şehirde Sansar Var: No 27, 1999; Yeis: Don Kişot Yayınları, 2002;

•Kitaplar (Toplu Şiirler 1980-2003) Yapı Kredi Yayınları, 2004;

•Yağmur Taşı: Simurg, 2004;

•Varidik Yoğidik: Simurg, 2006.



Ödülleri:



•Hayal Kumpanyası ile 1990 Yunus Nadi Şiir Ödülü (mansiyon);

•Toplu Şiirler’le 2004 Behçet Necatigil Ödülü.