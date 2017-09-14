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Seyhan Baraj Gölü'ne giren genç boğuldu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da arkadaşlarıyla Seyhan Baraj Gölü'ne giren 24 yaşındaki Yasin Bayandur, boğuldu

14 Eylül 2017 13:58

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da arkadaşlarıyla Seyhan Baraj Gölü\'ne giren 24 yaşındaki Yasin Bayandur, boğuldu.
Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları Talat T., Bilal Sami A. ve Asım Ç. ile birlikte sabaha karşı göl kıyısına gelen Yasin Bayandur, bir süre alkol alıp, sohbet etti. Daha sonra göl kıyısındaki yunus olarak adlandırılan deniz bisikletine binen 4 arkadaştan 3\'ü, yaklaşık 100 metre açıldı. Deniz bisikletinden suya atlayıp yüzmeye başlayan gençlerden Bayandur, çırpınıp batmaya başladı. Arkadaşlarının kurtarma çabalarına rağmen Bayandur, suda kayboldu. Kıyıya çıkan Bayandur\'un arkadaşları polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sualtı polisleri, gencin cesedini suda kaybolduğu yerin yakınından çıkardı.
ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARIYA İZLEDİ
Kıyıda polisin çalışmasını üzüntüyle izleyen Bayandur\'un arkadaşları \"Yasin\" diye feryat edip, gözyaşlarına boğuldu. Sualtı polisinin gölden çıkardığı Yasin Bayandur\'un cesedi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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