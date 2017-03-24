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Şeyh Sait ile 'Evet' isteyen AKP'ye sosyal medyada Burhan Kuzu'nun tweeti hatırlatıldı

Pankart gelen tepkiler üzerine toplatılmıştı

24 Mart 2017 19:43

AKP'nin Diyarbakır'da ‘Evet’ için "Her Evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha’dır" yazılı pankart asması sosyal medyada gündem oldu. Afiş tartışmasında, Burhan Kuzu'nun Şeyh Sait ile ilgili attığı bir tweet yeniden gündem oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, AKP Diyarbakır İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 1 Nisan'daki ziyaret nedeniyle valiliğin karşısına üzerine “Her Evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha'dır” yazılı bir pankart astı.

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından asılan Şeyh Sait pankartı sosyal medyada tartışma yarattı. Tartışmada, AKP'li Anayasa profesörü Burhan Kuzu'nun "Lozan görüşmeleri başladı, Musul meselesinin görüşüldüğü İstanbul konferansında Doğuda Şeyh Sait İsyanı çıkaran alçaklar bu gün aynı alçaklar" tweeti yeniden gündeme geldi. İşte o tweetlerden bazıları:

 

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