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Şeyh Said’in oğlu yaşamını yitirdi

91 yaşındaki Ahmet Fırat, solunum yetmezliğinden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

15 Ocak 2015 17:06

Şeyh Said’in hayattaki tek oğlu olan 91 yaşındaki Ahmet Fırat hayatını kaybetti.

Fırat, solunum yetmezliğinden dolayı kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.

BDP’den Hınıs Belediye Başkanı seçilen Hasan Basri Fırat’ın da babası olan Ahmet Fırat’ın cenazesi, yaşamını sürdürdüğü Hınıs’ın Kolhisar köyüne götürüldü. Fırat’ın cenazesi, Kolhisar’da toprağa verilecek. 

 

'Babası Şeyh Said’i henüz 1 yaşındayken kaybetti, yani hiç görmedi' 

 

Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Kolhisar köyünde dünyaya gelen Şeyh Said, 1925’te idam edilmişti. Şeyh Said’in 5 kızı 6 oğlu olduğunu anımsatan torunlarından Erzurum eski milletvekili Abdulillah Fırat, "Ahmet Fırat, dedemiz Şeyh Said’in 11 çocuğundan tek hayatta olanıydı. Hınıs’ın Kolhisar köyünde yaşıyordu. Dindardı, mütevazi bir insandı. Babası Şeyh Said’i henüz 1 yaşındayken kaybetti, yani hiç görmedi. İyi bir hattattı. Sürgün yıllarında çok iyi yüzme öğrenmişti. Spor yapsaydı belki de yüzmede dünya şampiyonu olurdu. Amcamın 4 kız, 3 oğlan toplam 7 çocuğu var. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

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