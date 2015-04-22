Şeyh Said'in AKP'li torununa sopalı saldırı

AKP'nin Erzurum 5'inci sıra milletvekili adayı avukat Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat, amcasının oğlu BDP'li Ali Sait Fırat'ın belediye başkanı olduğu Tekman İlçesi'nde seçim çalışması sırasında sopalı grubun saldırısına uğradı.

Bugün öğle saatlerinde yaklaşık 50 kişilik bir grupla Tekman ilçesine giden ve İnsan Hakları Derneği Erzurum kurucu Başkanı olan Abdurrahim Fırat, esnafı gezerken bazı kişiler seçim otobüsüne yumurta atıldı. Belediye binası önünde ise çıkan arbedede ellerinde sopalar olan ve DBP'li oldukları ileri sürülen kişiler, AKP'lilerin üzerine yürüdü. Esnaf araya girerek kavgayı engelledi.

Abdurrahim Fırat, seçim çalışması için geldikleri Tekman'da provokasyonla karşılaştıklarını söyledi. Kendilerine saldıran grubun ne yapmak istediğini bildiklerini kaydeden Fırat, "Biz asla bunlardan korkmadık, korkmayacağız. Yeni Türkiye sloganıyla çıktığımız seçimlerde her zaman demokrasi diyeceğiz. Bunlara oy veren vatandaşlarımızın, oynanmak isteyen oyunları görmesini istiyoruz. Herkes hürdür. Batıda barış, doğuda şiddet uygulayan bir zihniyet asla başaramayacaktır" dedi.

Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Kolhisar Köyü'nde 1865 yılında dünyaya gelen Şeyh Said, 1925'te Doğu Anadolu'da çıkan ayaklanmanın lideri olduğu gerekçesiyle idam edildi. Şeyh Said'in torunlarından Ali Sait Fırat Tekman'da, Hasan Basri Fırat ise Hınıs'ta BDP 'den belediye başkanı seçilirken bir diğer torunu Abdurrahim Fırat da AKP’den milletvekili adayı oldu.