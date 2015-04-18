AKP otobüsüne taşlı, yumurtalı saldırı

AKP milletvekili adaylarının tanıtımı için düzenlenen mitinge katılmak için kente gelen adayların bulunduğu seçim otobüsü, Van'da taşlı ve yumurtalı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında düzenlenen mitingte konuşan AKP Van Milletvekili ve birinci sıra adayı Burhan Kayatürk, hizmet için geldikleri Van'da terbiyesizlikle karşılaştıklarını söyledi.



Milletvekili adaylarının tanıtımı için düzenlenen mitinge katılmak için, AKP Van adayları Burhan Kayatürk, Ömer Çaha, Nahide Hakan, Faruk Alpaslan, Hamdullah Şevli, Özge Burak Değer, Yakup Aladağ ve Nizamettin Ağar kente geldi. Adayları taşıyan seçim otobüsü, Van Ferit Melen Havaalanı'ndan Beşyol Mevkii'ndeki il binası önü doğru gelirken, kKazım Karabekir Caddesi'nde 20-30 kişilik bir grubun protestosuyla karşılaştı. 'Yuh' çekilerek büyük çoğunlukta yumurtaların atıldığı saldırıda bazı kişilerin de adayların içinde bulunduğu seçim otobüsüne taş attıkları belirtildi.

'Van'a geldiğimizde büyük bir yükle hizmet için geldiğimizde yine terbiyesizliklerle karşılaştık'

Saldırının ardından düzenlenen mitingte, Van milletvekiili Burhan Kayatürk bir konuşma yaptı. Uğradıkları saldırıyı anlatan ve oldukça gergin olduğu gözlenen Kayatürk, şunları söyledi:

"Geçen dönem bir kısım namertlikler oldu. Bizi taşladılar. Gittiğimiz her yerde arabamızı, bizi taşladılar, saldıralar yaptılar. Ama bu sefer dedik ki farklı bir atmosfer istiyoruz. Bu sefer gittiğimizde bütün herkesle kucaklaşmak istiyoruz dedik. Ne fayda geldik biz. Van'a geldiğimizde büyük bir yükle hizmet için geldiğimizde yine terbiyesizliklerle karşılaştık. Yine yumurtalar attılar. Dedik ki tamam yumurta atmak edepli olmasa da medeni bir protesto şeklidir. Sonra baktık ki bunların bir damarında problem,sıkıntı var. Bunlar bu taşı ellerine alıp birilerinin kafasına atmadan rahat edemiyorlar. Ve o taşı attılar otobüsümüzün camlarını kırdılar. Ve burada bizim arkadaşlarımıza saldırdılar. Peki Allah aşkına biz bu insanlarla nasıl götüreceğiz bu işi. Bu mu insanlık? Kurdukları her partinin başına demokrasi, barış, halk koyacaklar. Yalnız bunların demokrasi ile problemi var. Bunların barışla problemi var."

'İnsanlar sizden hizmet istiyor'





Kayatürk'ün konuşması esnasında, parti otobüsüne atıldığı iddia edilen taşlardan biri kürsüye getirildi. Bunun üzerine Kayatürk, konuşmasına şu şekilde devam etti:



"Bırakın en azından buradaki edepsizliği göstermeyelim. Taşı gösteriyorlar diyorlar ki; 'Bu taşla vurdular.' İnanın bugün çok sakin bir konuşma yapmak istedim. 'Bunlarla barış içerisinde bir yarış olsun' dedik. Siz kendinizi benim yerime koyun. Eğer sizin kadın kolları il başkanınızın ve bir parçanız olan eşinizin olduğu cama kocaman taşlar geliyorsa ve o camları paramparça ediyorlarsa ve o taşlar içeri giriyorsa sizin elbette ruh halinizde bir değişiklik olacak. Bunlar Van'a yakışmıyor. Bunların yapılmaması lazım. Van Belediye Başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanları, buraya insanlar molotoflarla iş yerlerine saldırılsın diye sizi seçmedi. Burada camlar kırılsın diye sizi seçmedi. Burada insanlar başka bir şey istedi. İnsanlar sizden taş, molotof kokteyli, karışıklık, kriz, bunalım istemiyor. İnsanlar sizden hizmet istiyor."