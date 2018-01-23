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Dünya

Şeyh Hatib'i İsrail polisi tarafından gözaltına alındı

İsrail polisinin 1948 Filistin İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal Hatib'i gözaltına aldığı bildirildi

23 Ocak 2018 17:09

1948 Filistin İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal Hatib, İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Hatib'in avukatı Halid Zabarka, İsrail polisinin, Şeyh Hatib'i herhangi bir sebep göstermeden gözaltına aldığını belirtti.

İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna beldesindeki evinde gözaltına alınan Hatib'in daha sonra Nasıra kentindeki polis merkezine götürüldüğü kaydedildi.

Şeyh Kemal Hatib, İsrail'in Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadını "terör örgütü" ilan ederek yasaklamasının ardından, İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesinde kurulan Özgürlükler Komisyonu'nun başkanlığını üstlenmişti. 

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1948 Filistin İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal Hatibgözaltıİsrailpolis

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