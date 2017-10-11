Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yeni akademik yıl başladı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde 2017-2018 Akademik Yılı, törenle başladı.

Üniversitenin spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan törene Bilecik Belediye Başkanı Ak Partili Selim Yağcı, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ile çok sayıda kişi katıldı.

\'KONTEJAN BOŞLUKLARI TÜM ÜNİVERSİTELERDE YAŞANDI\'

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin özgür düşünce yapısı içerisinde üretim ve paylaşımı sağlayan kurumlar olduğunu belirtti. Rektör Taş, ön lisans programında doluluk oranının yüzde 47 olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

\"Üniversitemiz 500 akademik, 262 idari personeliyle, 18 bin 130 öğrenci sayısıyla büyük bir aileye dönüştü. Bu yıl üniversitemize 3 bin 197 yeni öğrenci kayıt yaptırdı. Lisans programlarında doluluk oranımız yüzde 84, ön lisans programlarında ise yüzde 47\'dir. Bu yıl yerleştirmelerde yaşadığımız kontenjan boşluklarının sadece üniversitemizde değil, köklü bazı üniversiteler dışında tüm üniversitelerde yaşandığı herkesçe bilinmektedir. Bunda kanaatimce en önemli etken olarak meslek liselerinden meslek yüksekokullarına sınavsız geçişin kaldırılması ve Türkiye\'deki istihdam alanlarının farklılaşması gösterilebilir. Bunun yanında üniversitemizde ilk defa öğrenci alan birimlerimiz de mevcuttur. İslami İlimler Fakültesi ilk kez öğrenci alımına başlamış ve bu yıl fakültemize 61 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Ayrıca Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemize de 31 öğrenci kayıt yaptırmıştır.\"

\'DARBE GİRİŞİMİ GENÇLERİMİZİN İMANINDA ERİMİŞTİR\'

Rektör Taş, üniversite öğrencilerine yönelik olarak yaptığı konuşmasında da şu ifadeleri kullandı:

\"Ülkemizin geleceğini oluşturacak bireyler olarak sizlerden beklentimiz yüksektir. Üniversiteler tam da sizin özgür düşünmenizi, üretmenizi, paylaşmanızı ve fikirlerinizi hoşgörüyle tartışmanızı sağlayan kurumlardır. Gayretli çalışmalarınız, şevk ve heyecanınız ile elde edeceğiniz başarılar aklın ve bilimin rehberliğinde bu kurumlarda yeşerecektir. Unutmayalım ki 15 Temmuz\'da, FETÖ terör örgütü liderinin peşine takılan akıl, irfan ve bilim yoksunu bir grup hainin gerçekleştirdiği darbe girişimi aklı ve bilimi rehber edinen siz sevgili gençlerimizin imanında erimiştir. Siz ve sizin gibiler var oldukça hiçbir terör örgütü ülkemizi, vatanımızı, milletimizi ve devletimizi bölmeye muvaffak olamayacaktır.\"

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