Seyfülislam Kaddafi'nin serbest bırakılması talebiyle Libya uçağını kaçıran korsanlar teslim oldu

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin savaş suçundan hüküm giyen oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin serbest bırakılması talebiyle 109 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağıı kaçıran iki hava korsanı teslim oldu. Korsanlar, Malta'dan siyasi sığınma istedi.

Libya'nın Sebha kentinden sabah yerel saatle 10.10'da Trablus'a gitmek üzere havaalanan uçak yerel saatle 11.32'de Malta'nın Luqa Havaalanı'na iniş yaptı.

Dünya, yolcu uçağının kaçırılmasını Malta Başbakanı Joseph Muscat'tan öğrendi. Muscat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya iç uçuşunda kaçırılma olayı olduğuna dair bilgi aldığını ve uçağın Malta'ya indirildiğini yazdı.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM