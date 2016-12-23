Seyfülislam Kaddafi'nin serbest bırakılması talebiyle Libya uçağını kaçıran korsanlar teslim oldu

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin savaş suçundan hüküm giyen oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin serbest bırakılması talebiyle 109 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağıı kaçıran iki hava korsanı teslim oldu. Korsanlar, Malta'dan siyasi sığınma istedi.

Libya'nın Sebha kentinden sabah yerel saatle 10.10'da Trablus'a gitmek üzere havaalanan uçak yerel saatle 11.32'de Malta'nın Luqa Havaalanı'na iniş yaptı.

Dünya, yolcu uçağının kaçırılmasını Malta Başbakanı Joseph Muscat'tan öğrendi. Muscat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya iç uçuşunda kaçırılma olayı olduğuna dair bilgi aldığını ve uçağın Malta'ya indirildiğini yazdı.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 Aralık 2016

"Oğul Kaddafi'yi istediler"

Malta basını hava korsanlarının Kaddafi yanlısı olduklarını iddia etti. Muscat, güvenlik güçlerinin operasyon için hazırda beklediğini belirtti. Libya basını, korsanların Libya'nın 2011'de devrilen eski lideri Muammer Kaddafi'nin savaş suçu işlemekten hüküm giyen oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin serbest bırakılmasını talep ettiği bilgisini geçti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, saldırganlardan birinin elinde el bombası bulunduğu iddiasını duyurdu.

Tüm yolcuları serbest bıraktılar

Hava korsanları, yürütülen müzakereler sonucunda önce kadın ve çocukları, daha sonra 109 yolcunun tamamını serbest bıraktı. 7 mürettebatın serbest bırakılması için müzakereler sürüyor.

Anlaşma sağlandı

Yapılan görüşmeler sonucu İki hava korsanı mürettebatı da serbest bırakmaya ikna oldu. Çatışmanın yaşanmadığı olayın ardından teslim olma kararı alan korsanlar, Malta'dan siyasi sığınma talebi istedi.

Kaçırılan uçakta hava korsanları gözaltına alındı

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Libya'da iç hat uçuşu yaparken Malta'ya kaçırılan Afriqiyah (Afrika) Havayolları uçağındaki yolcu ve mürettebatın tamamının serbest bırakıldığını, hava korsanlarının gözaltına alındığını açıkladı.

Muscat, son yaptığı açıklamada, "Uçakta kalan son mürettebat ve hava korsanları da uçaktan ayrıldı. Korsanlar teslim oldu ve gözaltına alındı." ifadesiyle, uçak kaçırma krizinin sona erdiğini bildirdi.

Öte yandan, Luqa Havaalanı’nı da normal olarak seferlere açılırken, seferler rötarlı şekilde gerçekleştiriliyor. Uçak kaçırma hadisesinin ilk saatlerinde, Malta’ya olan bazı uçuşlar, Sicilya Adası'nda Katanya kentine yönlendirilmişti.

Bir el bombası, 2 tabanca bulundu

Muscat, tüm yolcu ve mürettebatın güvenle tahliye edildiğini, hava korsanlarının ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Muscat, “Korsanların gözaltına alınmasını takiben özel kuvvetlerimiz yaptığı aramalarda, korsanların doğrudan sahip olduğu 1 el bombası ve 1 tabanca bulurken, uçak içinde de 1 tabanca daha bulundu.” dedi.

Korsanların kimlikleri belli oldu

İsimlerinin Suhaha Mussa ve Ahmed Alid olduğu belirtilen hava korsanlarının, Libya’nın öldürülen devrik lideri Muhammed Kaddafi yanlısı olduğu ve 2 saat süren pazarlıkların ardından uçaktan ayrılmadan önce Kaddafi dönemine ait yeşil Libya bayrağı salladığı görüldü.



Hava korsanlarının, pazarlık sırasında Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin serbest bırakılması talebinde de bulundukları ileri sürüldü.

İtalyan jetleri havalandı

Bu arada, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Afrika Havayolları uçağının Trablus yerine yönünü Avrupa’ya çevirmesi üzerine güneydeki Gioia del Colle’deki hava üssünden 2 Eurofighter avcı jetinin acil koduyla havalandığı bildirildi. İtalyan jetlerinin, seyri esnasında Afrika Havayolları uçağını gözlemlediği belirtildi.