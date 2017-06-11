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Dünya
Deutsche Welle

Seyfülislam Kaddafi serbest bırakıldı

Libya'da 2011 yılında çıkan ve kısa zamanda iç savaşa dönüşen ayaklanmada yakalanan ve ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi serbest bırakıldı.

11 Haziran 2017 15:06

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi serbest bırakıldı. 2011 yılında ülkedeki devrim sırasında yakalanan Seyfülislam, o tarihten beri ülkenin batısındaki Zintan kentinde tutuluyordu.

Oğul Kaddafi, ülkenin doğusundaki seçilmiş Tobruk hükümetinin açıkladığı genel af kapsamında salıverildi. Serbest kalmasının ardından silahlı bir grup tarafından ülkede açıklanmayan bir yere götürüldü.

Kaddafi'nin serbest bırakıldığına haberler geçmişte de yayılmış, ancak bu iddialar daha sonra aslısız çıkmıştı.

İç savaştaki rolü

Ülkede 2011 yılında başlayan hükümet karşıtı gösteriler kısa zamanda iç savaşa dönüşmüş ve Libya'nın 42 yıldır iktidardaki lideri Muammer Kaddafi aynı sene yakalanıp, öldürülmüştü.

Şu anda 44 yaşında olan Seyfülislam da, isyanın ilk aylarında yakalanmış ve ayaklanmayı bastırmadaki rolü ve birçok Libyalının ölümüne neden olduğu suçlamasıyla 2015 yılında ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi 2011 yılında Seyfülislam'ı "insanlığa karşı suç" işlemekle itham etmiş ve yakalama emri çıkartmıştı.

Bitmeyen savaş

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana ülkedeki rakip gruplar arasındaki iktidar mücadelesi üç hükümet ve iki meclisin kurulmasıyla devam ediyor. Her hükümet ağır silahlı gruplar tarafından korunuyor.

Doğudaki yönetim Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Trablus'taki Ulusal Uzlaşı Hükümeti'ni tanımıyor. Kaddafi sonrasında yöneticiler siyasi çekişme ve silahlı çatışmaların devam ettiği ülkede düzen tesis etmekte güçlük çekiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa, ÇÖ/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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