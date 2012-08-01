Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Lahey'de yargılanmak istiyor

Libya'nın öldürülen lideri Muammer Kaddafi'nin 40 yaşındaki oğlu Seyfülislam Kaddafi kendi ülkesi yerine Lahey'de yargılanmak istedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulan belgelere göre, kasım ayında yakalanmasından bu yana Zintan kentinde milislerin elinde tutulan Kaddafi, kendi ülkesinde yargılanması ve idam cezasına çarptırılması halinde bunun cinayetle eşdeğer olacağını savundu.

Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suçlar işlemekle itham ediliyor.

Libya'nın geçici hükümeti, şimdiye dek Kaddafi'yi yargılanmak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu Hollanda'ya teslim etmeyi reddetti.

Hükümet, Kaddafi'nin kendi ülkesinde adalet önüne çıkarılması gerektiğini söylüyor.

Seyfülislam Kaddafi'nin avukatlarına "Ölmekten korkmuyorum. Ama beni böylesi bir dava sonucunda idam ederseniz buna cinayet demeniz gerekir." dediği belirtiliyor.

Haziran ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen bir heyet Seyfülislam Kaddafi'yle görüşmelerinin ardından gözaltına alınmış ve üç haftayı aşkın süre gözaltında tutulmuştu.

Libyalı yetkililer heyetin başkanı avukat Melinda Taylor'ı casusluk yapmak ve Seyfülislam Kaddafi'ye şifreli bir mektup iletmekle suçlamıştı. (BBCTürkçe)