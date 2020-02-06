'Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü' jürisi belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 10-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak

39. İstanbul Film Festivali’nde, CMYLMZ Fikir Sanat tarafından desteklenen 'Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü' belirleyecek jüri üyeleri açıklandı.

2013 yılında hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına düzenlenen festivalin jüri üyeleri arasında yönetmen Emine Emel Balcı, oyuncu Berk Hakman ve besteci Ahmet Bilgiç var.

Türkiye yapımı kurmaca ilk filmlerin yarışacağı festivalde ödülü kazanan film, CMYLMZ Fikir Sanat aracılığıyla verilen 30.000 TL para ödülünün sahibi olacak.