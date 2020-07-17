Seyfi Dursunoğlu: Sahne adı Huysuz Virjin olan ve hayatını kaybeden sanatçı kimdir?

Seyfi Dursunoğlu Kadıköy'de bulunan özel bir hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

Huysuz Virjin karakterini canlandıran ünlü oyuncu ve komedyen Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Show programıyla bugün bilinen anlamıyla 'stand-up' tarzı komedi programını Türkiye'de ilk kez yapan isimlerdendi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre 15 gün önce mide rahatsızlığı yüzünden hastaneye yatan Seyfi Dursunoğlu, solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı.

3 gün boyunca yoğun bakımda cihazlara bağlı olarak tedavi gören, 17 Temmuz Cuma günü saat 20 sıralarında hayatını kaybetti. Dursunoğlu'nun KOAH hastalığı olduğu biliniyordu.

Seyfi Dursunoğlu, uzun zaman sonra bu yılın şubat ayında müzisyen Gökhan Sezen ve Ayşe Ekiz'in evine gerçekleştirdiği ziyareti sırasında görüntülenmişti.

Ünlü oyuncu mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı.

Hürriyet gazetesinden İzzet Çapa'ya verdiği röportajında ise bedenini tıp fakültesine bağışladığını söylemişti.

Yıllarca Huysuz Show isimli programını ekranlarda sürdüren Dursunoğlu, çok sayıda programda jüri üyesi olarak görev almıştı.

'Annem temiz kalpli, babam despot bir adamdı'

Seyfi Dursunoğlu, 1 Ekim 1932'de Trabzon'da doğdu, çok çocuklu bir ailede büyüdü.

Dursunoğlu, 2014 yılında Hürriyet gazetesinden İzzet Çapa'ya verdiği röportajında ailesiyle ilgili, "Annem dünyanın en saf ve temiz kalpli insanlarından biri. Hayatı bahçesi ve çocuklarıyla geçen, huysuz kocasını idare etmeye çalışan uysal bir kadın... Babam son derece mutaassıp ve despot bir adamdı. Hafız olmasına rağmen arada ceviz kırmaya da bayılırdı." sözlerini kullanmıştı.

'Yunan heykeli gibi'

Çocukluğunun bir kısmı Trabzon'da geçtikten sonra ailesiyle İstanbul'a taşınan ve Boğaziçi Lisesi'nde yatılı okuyan Dursunoğlu, askeri bir okul olan Heybeliada Deniz Koleji'ne de gitti.

O yıllarda çok yakışıklı olduğunu, "Sokakta görenler birbirlerini dürter, 'Şuna bak, Yunan heykeli gibi adam' derlerdi." diyerek anlatmıştı.

'Memurken çok komiktim'

Ünlü oyuncu daha sonra İngiliz Filolojisi'ni yarıda bırakıp SSK'da devlet memuru olarak çalışmaya başladı.

Sosyal Sigortalar'da 18 yıl devlet memurluğu yapan Dursunoğlu, bu kariyerinin ardından 1970'li yıllarda ramazan eğlenceleri düzenlemeye ve kantolar yapımaya başladı.

Dursunoğlu'nun Huysuz Virjin karakteri ise Kulüp 12'de çalışmaya başladıktan sonra çıktı.

Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin karakterinin nasıl çıktığını, 2008 yılında MTV Türkiye televizyon kanalına şu şekilde anlatmıştı:

"Bunu ben de kendi kendime soruyorum, nasıl oldu bu böyle ben memurken… Öğle tatili olurdu, yemek yerdik, bütün kızlar benim odama gelirdi. Ben konuşurdum, onlar gülerdi. Hatta tamim (genelge) çıktı 'Öğlenleri Seyfi Bey'in odasına gitmek yasaktır' diye. Peki dedim, ben de erkek arkadaşlarımı çağırdım, oturduk, yine tamim geldi. Çıktım müdüriyete, 'Eşcinsel yok ne yapabilirim?' diye. Aslında ben memurken de çok espriliydim."

'Beraber olduğum insan ya sahne ya ben dedi'

Sahneye çıkmak için 18 yıl neden beklediği sorusuna ise yine MTV Türkiye televizyonunda şu yanıtı vermişti:

"Bu bir şans meselesi. Beni Günay'a gönderdiler. Şişli'de bir sinema vardı, orada programa Ruhi Su ile başlamak üzere anlaştık. Eve geldim beraber olduğum insan dedi ki, 'Ya sahne, ya ben' ve maalesef o ağır bastı. Dolayısıyla bir 10 sene daha bekledim ve sonra sahnelere adım attım. Çünkü ilişkim bitmişti."

'Müslüman ülkede çok zor'

Ünlü oyuncu Huysuz Virjin karakteri için nelerden vazgeçtiği sorusuna Hürriyet gazetesine verdiği röportajında, "Her şeyden önce özel yaşantımdan vazgeçtim. En büyük fedakarlığım budur. Ben de meyhaneye gidip kafayı çekmek, bardağı fırlatmak, azıp kudurmak isterdim. Ama hayır! Derli toplu yaşamak zorundaydım. Yaptığım işin icrası, Müslüman bir ülkede çok zor." yanıtını vermişti.

'Herkes benden bir şeyler tırtıklar'

Dursunoğlu, yine aynı röportajda televizyon dizilerini izlemediğini belirterek yarışma programlarındaki jüri üyelerinin kendisini taklit ettiğini söylemişti:

"Komedyenlere gelince de durum aynı. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Beyaz... Aralarında benim adım geçmez mesela. Ama tırtıklamaya gelince herkes benden bir şeyler tırtıklar."

2016 yılında Habertürk gazetesine verdiği röportajında ise son yıllarda canlı yayın yapmak istememesini, "Biraz müstehcenimdir, biliyorum kendimi. Ağzımdan bir şey kaçar, kanal kapanır. Zaten en çok kanal kapatan sanatçıyım." diyerek açıklamıştı.