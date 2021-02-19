Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerinden vasiyet itirazı

Huysuz Virjin tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020’de 87 yaşında hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar’daki eviyle bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bıraktı. Dursunoğlu’nun vefatının ardından vasiyetini yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan itiraz ederek dava açtı.

Anadolu Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması, mart ayında görülecek.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, ÇYDD avukatı Sedat Durna, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Seyfi Bey’in vasiyeti, aynı gün sağlık raporu alınarak noterde yapılmıştır. Bu, en güçlü, en sağlam vasiyet şekillerinden biridir. 10 yasal mirasçıdan 5’i, vefat sonrası vasiyeti onayladı. 3 mirasçısı yasal olarak kabul etti. Ancak iki yeğeni Evren Saydan ve Erhan Saydan itirazda bulundu. Noterde yapılan vasiyetin tanıklarının yaşlı olduğunu, orada bulunanlardan birinin de dernekte çalıştığını iddia ettiler. Fakat bunlar somut bir iptal sebebi değil. Davaya mart ayında başlanacak.”

"Yeğenleri 10’da 1 oranında pay istiyor"

Seyfi Dursunoğlu’nun mirasının henüz derneğe geçmediğini de belirten Durna, şöyle konuştu:

“Vasiyet kanuni olarak derneğe geçmedi. Yeğenleri 10’da 1 oranında pay istiyor. Ancak rahmetli Seyfi Bey’in ‘Yeğenlerim cenazemi bile kaldıramaz, bir şey verilmesin’ şeklinde açıklamaları var. Sanırım onlar ‘Bu dava uzun sürer, biz de ÇYDD ile masaya oturur bir şeyler alırız’ diye düşünüyor. Ama ellerinde somut bir iptal nedeni yok. Zaten biz de dernek olarak öyle bir şey yaparsak, Seyfi Dursunoğlu’na ihanet etmiş oluruz. Bu süreç belki hukuki olarak 4-5 yıl devam eder ama yeğenlerinin bir hak durumu olamaz.”

Vasiyetinde neler vardı?

Seyfi Dursunoğlu, Üsküdar’daki evinin ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne verilmesini vasiyet etti. Sanatçı ayrıca evindeki tüm şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen’e, kullandığı Land Rover marka cipi de yardımcısı Ümit Yazıcı’ya bıraktı.

“Birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak” demişti

Seyfi Dursunoğlu, 2014 yılında Hürriyet’e verdiği röportajda vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti:

“Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım, noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de dokuz tane. Ama ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar.”