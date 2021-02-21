Seyfi Dursunoğlu'nun yeğeni Gizem Özköseoğlu konuştu: Aslında bizim dışımızdaki herkes mirastan pay almak ümidinde

'Huysuz Virjin' olarak bilinen Seyfi Dursunoğlu'nun yeğeni Güliz Buyrukbilen'in kızı Gizem Özköseoğlu, "Konunun mahkemeye taşınması bizi çok üzdü. Hepsi mirastan pay alma ümidinde" dedi.

17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktığı vasiyetine yeğeninin çocukları Evren Saydam ve Erhan Saydam'ın itiraz etmesinin ardından, usta sanatçının diğer yeğeni Güliz Buyrukbilen'in avukat kızı Gizem Özköseoğlu, vasiyetnamenin hukuken usulüne uygun olarak düzenlendiğini söyledi. Milliyet'ten Sercan Kısmet'e konuşan Avukat Gizem Özköseoğlu, "Annem, teyzem ve bir yeğeni dernek avukatlarına vekaletname verdi. Aslında bizim dışımızdaki herkes mirastan pay almak ümidinde" şeklinde konuştu.

"Hakkın ve adaletin gerçek sahiplerini bulacağından şüphem yoktur"

Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin’le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı’na emanet etti. İtiraz edenlerin mahkemeden olumlu sonuç elde edeceklerini sanmadığını belirten avukat, "Tamamen kamu yararına olacak olan bu bağışın gerçek sahiplerine ulaşmasını ve çocukların yetiştirilmesine katkıda bulunulmasını geciktiriyor olmalarından dolayı üzüntümüz büyük. Hakkın ve adaletin gerçek sahiplerini bulacağından şüphem yoktur" dedi.

Gizem Özköseoğlu, "Bu kişilerle beraber bizim de itiraz etmişiz gibi adımızın geçmesi, gerçekten bizi derinden yaraladı" ifadelerini kullandı.

Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti

Seyfi Dursunoğlu, Üsküdar’daki evinin ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne verilmesini vasiyet etti. Sanatçı ayrıca evindeki tüm şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen’e, kullandığı cipi de yardımcısı Ümit Yazıcı’ya bıraktı.