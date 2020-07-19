Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze detayları belli oldu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybeden Huysuz Virjin karakteriyle bilinen Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden yapılan açıklamada, "Türkan Saylan’ın Çocukları Sizi Unutmayacak! Saygıdeğer Sanatçımız, Kıymetli Bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nu (Huysuz Virjin) kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Atatürk sevgisini, eğitime verdiği önemi biliyoruz. ÇYDD olarak adını ve anısını yaşatacağız. Eğitim hayallerini gerçekleştirecek öğrencilerimizin gözlerindeki ışık ile huzur içinde uyusun. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, sosyal medya hesabı üzerinden Dursunoğlu'nun cenaze detaylarını da paylaştı.

ÇYDD’den yapılan açıklamaya göre, Dursunoğlu'nun cenazesi 20 Temmuz 2020 tarihinde Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.