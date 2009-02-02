Seyfe gölü hayata dönüyor

Kırşehir’deki Seyfe gölü iki yıllık çalışmanın ardından eski güzelliğine yeniden kavuşacak.



Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir, ''Bakanlık olarak çevre konusunda duyarlı projeleri desteklemekte ve bu konuda çaba harcamaktayız'' dedi.



Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kuraklık tehlikesi yaşayan Seyfe Gölü'nün korunması ve uygun yönetimin sağlanması amacıyla geçen yıl başlattığı çalışma kapsamında ihaleyi kazanan şirketin hazırladığı Seyfe Gölü Yönetim Planı, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nda tanıtıldı.



Müsteşar Yardımcısı Eldemir, Dünya Sulak Alanlar Günü'nde düzenlenen toplantıda, sulak alanların göllerin devamını sağladığını, özellikle 1996'dan sonra sulak alanlar ve göllerde rastgele çalışmalar yerine topyekun projelerin hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.



Türkiye'nin coğrafi ve iklimsel olarak bulunduğu yerin göçmen kuşların güzergahında yer aldığını, bu nedenle bölgesinde çevre açısından önemli konuma sahip olduğunu belirten Eldemir, şöyle konuştu:



''Bakanlık olarak çevre konusunda duyarlı projeleri desteklemekte ve bu konuda çaba harcamaktayız. Seyfe Gölü Yönetim Planı da bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu projenin amacı, belli bir plan çerçevesinde Seyfe Gölü'nü en iyi şekilde değerlendirmektir. Koruma, kollama ve yönetme konusunda gerekli olan bir projedir. Yapılan projeler yöre halkının taleplerine, isteklerine cevap verecek şekilde olmazsa başarıya ulaşamaz. Halk bu konuda teşvik edilmelidir.''



Yöre halkını da destekleyecek



Son yıllarda küresel ısınmayla göllerdeki su seviyelerinin ciddi oranda azaldığını vurgulayan Eldemir, ''Seyfe Gölü de bu konuda ciddi sıkıntı yaşamıştır. Bu yılki yağış artışı su seviyesini bir nebze de olsa yükseltti. Hazırlanan bu proje, inşallah Seyfe Gölü'ne, Kırşehir ve yöresine çok büyük katkılar sağlayacak. Bu proje hem tabiatı koruyacak hem de yöre halkını destekleyecek'' dedi.



Proje Koordinatörü Saffet Atik de yaklaşık 2 yıl sürecek projenin uygulama aşamalarını anlattı.



Seyfe Gölü'nü tekrar eski güzelliğine kazandırmak için zorlu bir süreçten geçeceklerini vurgulayan Atik, şunları kaydetti:



''Burada en önemli nokta, tüm kararların yerel kurum ve kuruluşların ortak görüşleriyle alınması olacaktır. Çünkü gölün eski haline getirilmesi için oluşturulacak eylem planı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda tüm kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Biz sadece yöntem konusunda yerel ilgililere destek vereceğiz.''



Kırşehir Vali Yardımcısı Nedim Özırmak da Seyfe Gölü'nü kurtarmayı amaçlayan projenin ''köylü ile gölü yeniden barıştırmasını'' arzu ettiklerini söyledi.



Toplantıda, Seyfe Gölü'nün geçmişi ve bugünü uzay fotoğraflarıyla gösterildi. Ayrıca akademisyenler tarafından göldeki suyun kalitesi, sulak alanlardaki kuş yaşamı, tarımsal üretimin doğa korumasındaki etkisi konularında sunumlar yapıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü yetkilileri de Türkiye'deki sulak alanlarla ilgili sinevizyon gösterisi sundu.



Proje kapsamında, göl çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlarla toplantılar yapılacağı, Kasım 2009'da proje ortaklarıyla yeniden değerlendirme toplantısı düzenleneceği belirtildi.

