T24 LogoT24 Logo
Spor

Seydou Doumbia, Girona'ya transfer oldu

BURSA,(DHA) Bursaspor'un uzun süre transfer görüşmelerinde olduğu ve masadan olumsuz sonuçla ayrıldığı Doumbia, Girona'ya transfer oldu

28 Ağustos 2018 21:03

BURSA,(DHA)

Bursaspor\'un uzun süre transfer görüşmelerinde olduğu ve masadan olumsuz sonuçla ayrıldığı Doumbia, Girona\'ya transfer oldu.
Bursaspor\'un uzun süren transfer görüşmelerinin ardından imza aşamasına geldiği ancak sonuç alamadığı Seydou Doumbia, İspanya\'ya gitti. 30 yaşındaki tecrübeli golcü İspanya LaLiga ekiplerinden Girona\'ya transfer oldu. İspanyol ekibi, anlaşmanın ise 3 yıllık olduğunu duyurdu. 
Doumbia, Bursaspor\'dan da 3 yıllık anlaşma talep etmiş ancak görüşmeler oyuncunun yıllık ücretinde artışa gitmesi üzerine olumsuz sonuçlanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSADHA BursasporDoumbia GironaBursasporSeydou DoumbiaLaLigaGirona
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24