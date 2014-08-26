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Şeyda Coşkun ve Hadise'nin diyet kavgası

Şarkıcı Hadise, yaşam koçu Şeyda Coşkun'un yanlış diyet uyguladığı gerekçesiyle kilolarını geri aldığını iddia etti

26 Ağustos 2014 20:49

Şarkıcı Hadise ile yaşam koçu Şeyda Coşkun,  kilo sorunu nedeniyle birbirine girdi. Hadise’nin ‘Şeyda Coşkun’un uyguladığı yanlış diyet sonucu verdiğim kiloları geri aldım.’ dediği iddia edildi. Şeyda Coşkun bu iddiaları reddetti.

 

'Ağzına hakim olamayan, hiçbir şeye hakim olamaz'

 

Pazar Sürprizi'ne konuşan Şeyda Coşkun, "Ağzına hakim olamayan hiçbir şeye hakim olamaz. Önce nefis. Hadise, çalışıp da arkasında durduğum biri değil.

Çalıştım ve bitti bir daha da diyaloğum olmadı. Ben genetikle oynayamıyorum. Genetik uzmanı değilim yani. İnsanların vücudunun sarkması beni bağlamıyor.

Hadise ile çalıştım kilolarını verdirdim, bikinili resimlerini sitesine koydu 6 ay sonra vücudum sarktı diye bir şey çıktı. Bu olay irade ve nefis olayı. Zayıfladıklarında anlatıyorlar kilo aldıklarında da nasıl kilo aldıklarını anlatsınlar" açıklamasını yaptı.

 

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